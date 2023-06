Розвідка Британії розповіла про першого з початку року ліквідованого в Україні генерала РФ

Розвідка Великої Британії повідомляє, що російський генерал-майор Сергєй Горячев майже напевно загинув під час удару по командному пункту приблизно 12 червня на півдні Україні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому 16 червня у Twitter.

За даними відомства, Горячев був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ.

"Зважаючи на те, що призначений командувач 35-ї загальновійськової армії, генерал-лейтенант Александр Санчик, заповнив вакантну посаду у вищому командуванні, існує реальна можливість того, що Горячев був виконувачем обов'язків командувача армії на момент своєї загибелі", – йдеться у повідомленні.

