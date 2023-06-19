На саміті у Вільнюсі не буде формального запрошення України в НАТО - Столтенберг

На липневому саміті НАТО у Вільнюсі не розглядатимуть питання формального запрошення України в Альянс.

Як пише "Європейська правда", про це на пресконференції у Берліні заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.

"На саміті у Вільнюсі і під час підготовки до саміту ми не обговорюватимемо питання про надання офіційного запрошення (Україні. – Ред.)", – сказав він.

Столтенберг також застеріг від заморозки конфлікту в Україні в обмін на припинення війни.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, але справедливий мир не може означати заморожування конфлікту і прийняття угоди, продиктованої Росією", – сказав він.

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне також домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі, натомість критикуючи рішення Бухарестського саміту, яке "максимально відірване від реальності".

Крім того, від саміту Україна очікує надання гарантій безпеки на період до членства в Альянсі, а не як альтернативу вступу.