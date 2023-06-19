На июльском саммите НАТО в Вильнюсе не будут рассматривать вопрос формального приглашения Украины в Альянс.

Как пишет "Европейская правда", об этом на пресс-конференции в Берлине заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

"На саммите в Вильнюсе и во время подготовки к саммиту мы не будем обсуждать вопрос о предоставлении официального приглашения (Украине. – Ред.)", – сказал он.

Столтенберг также предостерег от заморозки конфликта в Украине в обмен на прекращение войны.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но справедливый мир не может означать замораживание конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией", – сказал он.

Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится также добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе, взамен критикуя решение Бухарестского саммита, которое "максимально оторвано от реальности".

Кроме того, от саммита Украина ожидает предоставления гарантий безопасности на период до членства в Альянсе, а не как альтернативу вступления.