Британія контролюватиме, щоб гроші російських олігархів пішли на відновлення України

Уряд Британії буде пильно стежити за тим, щоб кошти, які підсанкційні російські олігархи вирішать пожертвувати на відновлення України, були використані за призначенням.

Про це кореспонденту "Європейської правди" повідомило джерело в уряді Британії.

"Це, по суті є донорським внеском, подарунком з боку Великої Британії. Тому ми будемо контролювати витрачання, і тому будемо дуже чітко стежити за тим, щоби кожний пенні, кожний рубль з цих переданих Україні коштів був спрямований на відновлення України", – пояснив співрозмовник.

Кошти можуть бути використані як на короткострокові потреби у відновленні України, так і на довгострокові цілі у реконструкції.

"Конкретні напрямки будуть визначати, зокрема, на конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Лондоні цього тижня. Зокрема, ми там почуємо і про потреби швидкого відновлення, і про довгострокове відновлення", – зазначило джерело.

Співрозмовники "ЄвроПравди" додали, що наразі йдеться про концептуальну можливість і поки зарано говорити про фінансовий механізм передачі грошей, а отже і про механізми контролю, які будуть залучені.

Як повідомляла "ЄП", оголошене міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі нове законодавство передбачає можливість для росіян, які потрапили під санкції, жертвувати заморожені кошти на відновлення України.

Це буде добровільний процес, в рамках якого підсанкційні особи можуть подати заявку на розблокування коштів з конкретною метою підтримки відновлення та реконструкції України.

Не буде жодного примусу до переказу коштів, а також жодних пропозицій щодо послаблення санкцій в обмін на пожертвування, пояснили в МЗС Британії. При цьому йдеться саме про заморожені кошти, якими підсанкційні росіяни все одно не мають змоги користуватися.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила нове законодавство, яке дозволяє зберігати санкції проти Росії, поки Москва не виплатить компенсації Україні.