Британия будет контролировать, чтобы деньги российских олигархов пошли на восстановление Украины

Правительство Великобритании будет пристально следить за тем, чтобы средства, которые подсанкционные российские олигархи решат пожертвовать на восстановление Украины, были использованы по назначению.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил источник в правительстве Великобритании.

"Это, по сути является донорским взносом, подарком со стороны Великобритании. Поэтому мы будем контролировать расходование и поэтому будем очень четко следить за тем, чтобы каждый пенни, каждый рубль из этих переданных Украине средств был направлен на восстановление Украины", – пояснил собеседник.

Средства могут быть использованы как на краткосрочные потребности в восстановлении Украины, так и на долгосрочные цели в реконструкции.

"Конкретные направления будут определяться, в частности, на конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Лондоне на этой неделе. В частности, мы там услышим и о потребностях быстрого восстановления, и о долгосрочном восстановлении", – отметил источник.

Собеседники ЕвроПравды добавили, что пока речь идет о концептуальной возможности и пока рано говорить о финансовом механизме передачи денег, а следовательно и о механизмах контроля, которые будут привлечены.

Как сообщалось, объявленное министром иностранных дел Британии Джеймсом Клеверли новое законодательство предусматривает возможность для россиян, попавших под санкции, жертвовать замороженные средства на восстановление Украины.

Отмечается, что это будет добровольный процесс, в рамках которого подсанкционные лица могут подать заявку на разблокирование средств с конкретной целью поддержки восстановления и реконструкции Украины.

Не будет никакого принуждения к переводу средств, а также никаких предложений по ослаблению санкций в обмен на пожертвования, пояснили в МИД Британии. При этом речь идет именно о замороженных средствах, которыми подсанкционные россияне все равно не имеют возможности пользоваться.

Напомним, Великобритания ввела новое законодательство, которое позволяет сохранять санкции против России, пока Москва не выплатит компенсации Украине.