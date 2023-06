Розвідка Британії: Пригожин розкручує конфлікт з Міноборони РФ на тлі контрнаступу України

Розвідка Великої Британії повідомляє, що власник російської групи "Вагнера" Євгеній Пригожин намагається підірвати авторитет міністерства оборони РФ, у той час як у відомстві вважають його дії недоречним на тлі українських контрнаступальних операцій.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 20 червня, опублікованому в Twitter.

У відомстві повідомляють, що Пригожин 19 червня заявив, що очікує відповіді від міноборони Росії реакції щодо власного варіанта "контракту" для "добровольчих формувань", який він передав відомству за три дні до цього.

Як нагадали у розвідці, це стало відповіддю на рішення російського оборонного відомства про те, що всі "добровольчі формування" мають підписати з ними контракти до 1 липня.

