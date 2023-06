Разведка Британии: Пригожин раскручивает конфликт с Минобороны РФ на фоне контрнаступления Украины

Разведка Великобритании сообщает, что владелец российской группы "Вагнера" Евгений Пригожин пытается подорвать авторитет министерства обороны РФ, в то время как в ведомстве считают его действия неуместными на фоне украинских контрнаступательных операций.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 20 июня, опубликованном в Twitter.

В ведомстве сообщают, что Пригожин 19 июня заявил, что ожидает ответа от минобороны России реакции относительно собственного варианта "контракта" для "добровольческих формирований", который он передал ведомству за три дня до этого.

Как напомнили в разведке, это стало ответом на решение российского оборонного ведомства о том, что все "добровольческие формирования" должны подписать с ними контракты до 1 июля.

