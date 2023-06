Пригожин кидає виклик Путіну і російській владі – британська розвідка

Власник російської "групи Вагнера" Євгеній Пригожин, який раніше гостро критикував міністерство оборони РФ, зараз кинув виклик главі Кремля Владіміру Путіну, стверджує британська розвідка.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому 15 червня у Twitter.

У відомстві нагадали, що 10 червня Міноборони РФ заявило, що всі "добровольчі формування", такі як "група Вагнера", мають підписати безпосередньо з російським оборонним відомством. Путін, виступаючи на телебаченні 13 червня, прямо підтримав цей крок.

