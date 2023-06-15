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Пригожин кидає виклик Путіну і російській владі – британська розвідка

Четвер, 15 червня 2023, 08:47

Власник російської "групи Вагнера" Євгеній Пригожин, який раніше гостро критикував міністерство оборони РФ, зараз кинув виклик главі Кремля Владіміру Путіну, стверджує британська розвідка.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому 15 червня у Twitter.

У відомстві нагадали, що 10 червня Міноборони РФ заявило, що всі "добровольчі формування", такі як "група Вагнера", мають підписати безпосередньо з російським оборонним відомством. Путін, виступаючи на телебаченні 13 червня, прямо підтримав цей крок.

Як зазначили у відомстві, Пригожин піддавав гострій критиці керівництво Міноборони, але покладався на авторитет Путіна.

Однак, незважаючи на коментарі Путіна, 14 червня Пригожин заявив, що "ніхто з бійців "Вагнера" не готовий знову йти шляхом ганьби. Тому вони не будуть підписувати контракти".

"Риторика Пригожина перетворюється на виклик ширшим верствам російського істеблішменту. 1 липня 2023 року, крайній термін для підписання контрактів добровольцями, ймовірно, стане ключовою точкою у протистоянні", – йдеться у повідомленні.

Напередодні британська розвідка повідомляла про активізацію тактичної авіації РФ на тлі контрнаступальних операцій України.

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