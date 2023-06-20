У Литві повідомляють про складну ситуацію на кордоні з Білоруссю через черги з вантажівок

Ситуація на кордоні Литви з Білоруссю у зв'язку з великими чергами вантажного транспорту залишається складною, заявили у литовській Службі охорони держкордону.

Як пише "Європейська правда", про це сказав командувач Служби охорони держкордону Литви Рустамас Любаєвас, повідомляє LRT.

За його словами, це в основному пов'язано з обмеженою пропускною спроможністю пунктів пропуску.

Любаєвас додав, що ситуація має покращитися після завершення реконструкції пропускного пункту в Мядінінкаї.

"Слід визнати, що ситуація складна, ми бачимо, що на пунктах пропуску досить багато черг із різних причин, першу з яких я б, мабуть, виділив, це відсутність інфраструктури. Наразі, як відомо, триває реконструкція одного з найбільших пунктів пропуску – Мядінінкайського прикордонного пункту. Судячи з усього, коли реконструкція закінчиться, ситуація має трохи покращитися", – зазначив він.

За даними Управління пунктів прикордонного контролю, у понеділок вранці на території Литви на в'їзд у Білорусь очікували понад 1,1 тисячі вантажних машин.

Як розповів глава литовської прикордонної служби, черги на кордоні накопичуються і через ретельніший огляд митниками: з 5 червня Митний департамент застосовує більш суворий огляд для запобігання можливому обходу санкцій і ввезенню товарів у Росію.

Нагадаємо, з 5 червня Литва посилила контроль за товарами, на які поширюються експортні заборони та обмеження і які експортуються до третіх країн через територію РФ та/або Білорусі або перевозяться транзитом через ці країни.