В Литве сообщают о сложной ситуации на границе с Беларусью из-за очередей грузовиков

Ситуация на границе Литвы с Беларусью в связи с большими очередями грузового транспорта остается сложной, заявили в литовской Службе охраны госграницы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал командующий Службой охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, сообщает LRT.

По его словам, это в основном связано с ограниченной пропускной способностью пунктов пропуска.

Любаевас добавил, что ситуация должна улучшиться после завершения реконструкции пропускного пункта в Мядининкай.

"Следует признать, что ситуация сложная, мы видим, что на пунктах пропуска достаточно много очередей по разным причинам, первую из которых я бы, пожалуй, выделил – это отсутствие инфраструктуры. Сейчас, как известно, продолжается реконструкция одного из крупнейших пунктов пропуска – Мядининкайского пограничного пункта. Судя по всему, когда реконструкция закончится, ситуация должна немного улучшиться", – отметил он.

По данным Управления пунктов пограничного контроля, в понедельник утром на территории Литвы на въезд в Беларусь ожидали более 1,1 тысячи грузовых машин.

Как рассказал глава литовской пограничной службы, очереди на границе накапливаются и из-за более тщательного досмотра таможенниками: с 5 июня Таможенный департамент применяет более строгий досмотр для предотвращения возможного обхода санкций и ввоза товаров в Россию.

Напомним, с 5 июня Литва усилила контроль за товарами, на которые распространяются экспортные запреты и ограничения и которые экспортируются в третьи страны через территорию РФ и/или Беларуси либо перевозятся транзитом через эти страны.