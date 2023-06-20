В Совете Европы поддержали отстранение россиян и белорусов от Олимпиады-2024

В руководстве Совета Европы поддерживают призыв к Международному олимпийскому комитету не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов в 2024 году.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление заместителя генсека СЕ Бьорна Берге приводит пресс-служба.

Комментарий Берге прозвучал на фоне обсуждения проекта резолюции ПАСЕ, где МОК призывают не допускать к Олимпиаде россиян и белорусов.

Бьорн Берге отметил, что спорт никогда не был "вне политики".

"Мне очень трудно принять, что российские и белорусские атлеты смогут соревноваться на Олимпийских и Паралимпийских играх, пока Россия, с косвенной и прямой поддержкой Беларуси, ведет против Украины абсолютно неприемлемую агрессивную войну", – сказал заместитель генсека Совета Европы.

"Некоторые российские и белорусские атлеты сами являются военными или же могут получать поддержку, в том числе финансовую, от тех, кто находится под санкциями. Это может быть непросто доказать, но их добропорядочность как минимум под вопросом... Пока РФ ведет эту варварскую и противоправную войну при поддержке белорусского режима, мы должны защитить добропорядочность спорта и всех атлетов. Поэтому необходимо отстранить атлетов обеих стран", – подытожил Берге.

Напомним, около 30 стран, включая хозяйку Олимпиады-2024 Францию, призвали МОК отстранить россиян и белорусов от участия в играх в Париже из-за проблем с четкостью "нейтралитета" спортсменов.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер угрожает запретить российским спортсменам въезд в страну, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит их к соревнованиям.