Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що обов’язком його країни та всієї спільноти є ізолювати режим Лукашенка і запровадити проти нього жорсткі санкції.

Про це Науседа сказав у своїй щорічній доповіді, представленій у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на литовське видання Delfi.

У доповіді президент Литви акцентував увагу на ситуацію в Білорусі, яка все більше залежить від Росії. За його словами, сусідня з Литвою країна потребує особливої уваги, коли йдеться про безпеку.

"Режим цієї країни загнав себе в павутиння залежності від Росії і тепер дозволяє їй себе перетравити. Водночас зникає і Білорусь. Це вже призвело і до будівництва небезпечної Білоруської АЕС, і до злочинів проти людяності в Бучі та Ірпені, куди з Білорусі приїжджали вбивці у формі російської армії", – сказав Науседа.

За його словами, ситуація з правами людини в Білорусі стрімко погіршується.

"Лідерів опозиції затримано, партійна діяльність переслідується, тортури стали нормою. Незалежні ЗМІ знищено, активні організації громадянського суспільства закрито. Запроваджена смертна кара за теракти стала булавою контролю тоталітарного суспільства", – додав він.

Науседа висловив переконання, що Литва повинна ізолювати мінський режим.

"Обов'язок міжнародної спільноти, а разом з тим і Литви – ізолювати білоруський режим і застосовувати жорсткі міжнародні санкції. Ми повинні домагатися звільнення і реабілітації політв'язнів у цій країні, а також проведення прозорих і демократичних виборів", – сказав Науседа.

Нагадаємо, з 5 червня Литва посилила контроль за товарами, на які поширюються експортні заборони та обмеження і які експортуються до третіх країн через територію РФ та/або Білорусі або перевозяться транзитом через ці країни.

У червні Генпрокурорка Литви Ніда Грунскене почала досудове розслідування фактів можливого незаконного вивезення українських дітей до Білорусі.



