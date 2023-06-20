Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что обязанностью его страны и всего сообщества является изолировать режим Лукашенко и ввести против него жесткие санкции.

Об этом Науседа сказал в своем ежегодном докладе, представленном во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на литовское издание Delfi.

В докладе президент Литвы акцентировал внимание на ситуацию в Беларуси, которая все больше зависит от России. По его словам, соседняя с Литвой страна требует особого внимания, когда речь идет о безопасности.

"Режим этой страны загнал себя в паутину зависимости от России и теперь позволяет ей себя переварить. В то же время исчезает и Беларусь, что уже привело и к строительству опасной Белорусской АЭС, и к преступлениям против человечности в Буче и Ирпене, куда из Беларуси приезжали убийцы в форме российской армии", – сказал Науседа.

По его словам, ситуация с правами человека в Беларуси стремительно ухудшается. "Лидеры оппозиции задержаны, партийная деятельность преследуется, пытки стали нормой. Независимые СМИ уничтожены, активные организации гражданского общества закрыты. Введенная смертная казнь за теракты стала булавой контроля тоталитарного общества", – добавил он.

Науседа выразил убеждение, что Литва должна изолировать минский режим. "Обязанность международного сообщества, а вместе с тем и Литвы – изолировать белорусский режим и применять жесткие международные санкции. Мы должны добиваться освобождения и реабилитации политзаключенных в этой стране, а также проведения прозрачных и демократических выборов", – сказал Науседа.

Напомним, с 5 июня Литва усилила контроль за товарами, на которые распространяются экспортные запреты и ограничения и которые экспортируются в третьи страны через территорию РФ и/или Беларуси или перевозятся транзитом через эти страны.

В июне Генпрокурор Литвы Нида Грунскене начала досудебное расследование фактов возможного незаконного вывоза украинских детей в Беларусь.