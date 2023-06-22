В МЗС РФ проти участі Макрона в саміті, на якому чекають Путіна

Москва вважає президента Франції Емманюеля Макрона недоречним гостем на саміті БРІКС – групи держав, до якої належать Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергєй Рябков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Зрозуміло, що лідер держави, яка проводить настільки ворожу і неприйнятну для нас політику, настільки акцентовано і переконано міркує про те, що Росію потрібно активно ізолювати в міжнародному плані, поділяє лінію загальнонатовську на нанесення нам так званої стратегічної поразки, такий лідер недоречний як гість на БРІКС", – сказав він.

"Ми не приховуємо цей наш підхід, сказали про нього колегам із ПАР, і розраховуємо, що нашу точку зору повною мірою візьмуть до уваги", – підкреслив заступник міністра.

Рябков зазначив, що це "справа приймаючої сторони визначати коло запрошених".

Він додав, що "вже певний час триває обговорення критеріїв розширення БРІКС, і кандидати на вступ до об'єднання мають в обов'язковому порядку дотримуватися політики, що виключає застосування односторонніх санкцій проти будь-кого з чинних учасників об'єднання".

"Зрозуміло, що цьому критерію, нехай він навіть і не узгоджений у повному обсязі, Франція жодним чином не відповідає, вони проводять повністю протилежну лінію", – підкреслив Рябков.

Раніше міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна підтвердила, що президент Еммануель Макрон хотів би бути запрошеним на серпневий саміт БРІКС – групи держав, до якої належать Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР.