В МИД РФ против участия Макрона в саммите, на котором ждут Путина

Москва считает президента Франции Эмманюэля Макрона неуместным гостем на саммите БРИКС – группы государств, к которой относятся Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Понятно, что лидер государства, которое проводит столь враждебную и неприемлемую для нас политику, настолько акцентировано и убежденно рассуждает о том, что Россию нужно активно изолировать в международном плане, разделяет линию общенатовскую на нанесение нам так называемого стратегического поражения, такой лидер неуместен как гость на БРИКС", – сказал он.

"Мы не скрываем этот наш подход, сказали о нем коллегам из ЮАР, и рассчитываем, что нашу точку зрения в полной мере примут во внимание", – подчеркнул замминистра.

Рябков отметил, что это "дело принимающей стороны определять круг приглашенных".

Он добавил, что "уже некоторое время идет обсуждение критериев расширения БРИКС, и кандидаты на вступление в объединение должны в обязательном порядке придерживаться политики, исключающей применение односторонних санкций против кого-либо из действующих участников объединения".

"Понятно, что этому критерию, пусть он даже и не согласован в полном объеме, Франция никоим образом не соответствует, они проводят полностью противоположную линию", – подчеркнул Рябков.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подтвердила, что президент Эммануэль Макрон хотел бы быть приглашенным на августовский саммит БРИКС – группы государств, к которой относятся Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.