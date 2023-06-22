Кулеба і Столтенберг обговорили зміст рішення НАТО щодо перспективи членства України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у телефонній розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив зміст рішення саміту Альянсу у Вільнюсі щодо перспективи членства України.

Про це Кулеба розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Кулеба підкреслив, що МЗС тісно співпрацює з генеральним секретарем Столтенбергом і столицями країн НАТО, щоб саміт у Вільнюсі був успішним.

"Ми повністю зосередилися на можливому змісті рішення НАТО щодо перспективи членства України. Україна є активом НАТО; ми зробимо його сильнішим", – зазначив глава МЗС.

Call with @JensStoltenberg. We are working closely with Secretary General and NATO capitals to make Vilnius a success. We focused entirely on the possible content of NATO’s decision regarding Ukraine’s membership perspective. Ukraine is an asset to NATO; we will make it stronger. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 22, 2023

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі.

У середу міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон буде "дуже прихильним", якщо Україна зможе пройти через спрощений процес вступу до НАТО.

За даними видання Le Monde, Франція змінила свою обережну позицію щодо членства України в НАТО.