Для повного виконання критерію Єврокомісії щодо реформи Конституційного суду України ухвалений закон про відбур суддів КСУ повинен містити норму про вирішальну роль міжнародних членів Дорадчої групи експертів.

Про це на пресконференції у четвер заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Варгеї виступав після представлення проміжної оцінки Єврокомісії щодо виконання Україною, Молдовою та Грузією кандидатських критеріїв на вступ до ЄС.

Єврокомісар відзначив, що Україна досягла хорошого прогресу у реформі Конституційного суду, ухваливши необхідний закон про зміни процедури відбору суддів КСУ у першому читанні.

"Цей закон встановлює, на нашу думку, надійний процес, але ще занадто рано говорити, оскільки закон перебуває на розгляді у другому читанні у Раді, поправки до нього можуть бути подані до 24 червня. Дуже важливо, щоб у цьому процесі вирішальна роль номінованих міжнародною (спільнотою. – Ред.) членів (Дорадчої групи експертів. – Ред.) була повністю підтверджена, як це пропонував уряд", – сказав Варгеї.

Він додав, що зараз необхідно, аби Україна сфокусувалась на схваленні законопроєкту у другому читанні, "щоб привести його у повну відповідність до того, що запропоновано урядом, до рекомендацій Венеційської комісії".

Варгеї також заявив, що до жовтня, коли Єврокомісія представить остаточну оцінку прогресу України, Молдови і Грузії, три держави повинні виконати всі висунуті комісією критерії.

У четвер Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

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