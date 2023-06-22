Єврокомісар про прогрес України на шляху до ЄС: Попереду багато роботи

Єврокомісар з питань сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї після представлення проміжної оцінки Єврокомісії щодо виконання Україною, Молдовою та Грузією кандидатських критеріїв заявив, що до жовтня три держави повинні виконати всі критерії.

Про це Варгеї сказав на пресконференції у четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я сподіваюся, що ця усна оцінка стане позитивним стимулом для цих країн. Вони провели чимало роботи, це так. Та ще багато потрібно виконати… Із дебатів, які пройшли, було чітко видно, що країни-члени хочуть бачити виконаними усі критерії. Та я сподіваюсь, дивлячись на результати цих країн, що цього ще можна досягнути", – сказав він.

За словами Варгеї, сьогодні унікальний момент, тому "якщо хтось хоче стати членом ЄС сьогодні, то зараз саме час".

Варгеї також підкреслив, що виконання критеріїв, після чого, як вважають, можуть стартувати переговори про вступ, є лише початком довгого процесу.

"Кожен крок у процесі розширення має власні складнощі і труднощі. Отримання статусу кандидата було викликом. Початок переговорів про вступ є ще одним викликом. Але це, я би сказав, легші завдання.

Тому що коли ви переходите до переговорів про вступ, то ви справді повинні продемонструвати, що ви не тільки знаєте, що ви робите, але що ви також здатні виконати те, що ви робите. І що ви також здатні брати участь у ринковій конкуренції, що ви здатні збільшити свою економіку, що ви здатні посилити своє суспільство, будете здатні отримати переваги від членства. Що більше ми заглиблюємось у процес, то більше складнощів з’являтиметься", – заявив єврокомісар.

У четвер Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Як йшлося у статті "Європейської правди", доповідь ЄК щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами – їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.

Детальніше у матеріалі: Два бали з семи, прогноз позитивний: що думає ЄС про початок переговорів про вступ України у 2023 році