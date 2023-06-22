Для полного выполнения критерия Еврокомиссии по реформе Конституционного суда Украины принятый закон об отборе судей КСУ должен содержать норму о решающей роли международных членов Консультативной группы экспертов.

Об этом на пресс-конференции в четверг заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Варгеи, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Варгеи выступал после представления промежуточной оценки Еврокомиссии по выполнению Украиной, Молдовой и Грузией кандидатских критериев на вступление в ЕС.

Еврокомиссар отметил, что Украина достигла хорошего прогресса в реформе Конституционного суда, приняв необходимый закон об изменениях процедуры отбора судей КСУ в первом чтении.

"Этот закон устанавливает, по нашему мнению, надежный процесс, но еще слишком рано говорить, поскольку закон находится на рассмотрении во втором чтении в Раде, поправки к нему могут быть поданы до 24 июня. Очень важно, чтобы в этом процессе решающая роль номинированных международным (сообществом. – Ред.) членов (Консультативной группы экспертов. – Ред.) была полностью подтверждена, как это предлагало правительство", – сказал Варгеи.

Он добавил, что сейчас необходимо, чтобы Украина сфокусировалась на одобрении законопроекта во втором чтении, "чтобы привести его в полное соответствие с тем, что предложено правительством, с рекомендациями Венецианской комиссии".

Варгеи также заявил, что до октября, когда Еврокомиссия представит окончательную оценку прогресса Украины, Молдовы и Грузии, три государства должны выполнить все выдвинутые комиссией критерии.

В четверг Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

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