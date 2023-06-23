У Польщі закликають ЄС розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти РФ

У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що Євросоюзу вже необхідно розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії.

Як пише "Європейська правда", про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, повідомляє TVN24.

"Ми, як і раніше, вважаємо, що необхідно працювати над подальшими санкціями, їх ухвалення залежить від згоди всіх країн ЄС, але країни нашого регіону є лідерами з подання подальших пропозицій щодо пакетів санкцій проти Росії, і поки вона не змінить свою поведінку, ми будемо продовжувати їх ініціювати", – сказав він.

За словами представника польського МЗС, Варшава наполягає, щоб у 12-му пакеті має бути заборона на імпорт алмазів з РФ, додаткові положення, які не дозволять компаніям обходити санкції, а також обмеження щодо ядерної галузі.

Також у Польщі наполягають на запровадженні санкцій проти Білорусі.

Вавжик додав, що зараз важко передбачити, коли може бути прийнятий 12-й пакет санкцій.

"Ми повинні зробити його якомога ширшим", – сказав він.

Раніше стало відомо, що Рада Європейського Союзу затвердила 11-й пакет економічних та персональних санкцій проти Росії, головною метою якого є посилення запроваджених раніше обмежень і боротьба з обходом санкцій.