В Польше призывают ЕС начать работу над 12-м пакетом санкций против РФ

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что Евросоюзу уже необходимо начать работу над 12-м пакетом санкций против России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, сообщает TVN24.

"Мы по-прежнему считаем, что необходимо работать над дальнейшими санкциями, их принятие зависит от согласия всех стран ЕС, но страны нашего региона являются лидерами по представлению дальнейших предложений по пакетам санкций против России, и пока она не изменит свое поведение, мы будем продолжать их инициировать", – сказал он.

По словам представителя польского МИД, Варшава настаивает, чтобы в 12-м пакете должен быть запрет на импорт алмазов из РФ, дополнительные положения, которые не позволят компаниям обходить санкции, а также ограничения по ядерной отрасли.

Также в Польше настаивают на введении санкций против Беларуси.

Вавжик добавил, что сейчас трудно предсказать, когда может быть принят 12-й пакет санкций.

"Мы должны сделать его как можно более широким", – сказал он.

Ранее стало известно, что Совет Европейского Союза утвердил 11-й пакет экономических и персональных санкций против России, главной целью которого является усиление введенных ранее ограничений и борьба с обходом санкций.