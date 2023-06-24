Дуда збирав ключових міністрів для консультації через події в РФ
Президент Польщі Анджей Дуда збирав для консультацій ключових посадовців країни у зв’язку з початком у Росії збройного заколоту.
Про це він повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".
Анджей Дуда розповів, що провів консультації з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким, міністром оборони та союзниками.
W związku z sytuacją w Rosji odbyliśmy dziś rano konsultacje z Premierem i MON, a także z Sojusznikami. Przebieg wydarzeń za naszą wschodnią granicą jest na bieżąco monitorowany.— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 24, 2023
"Розвиток подій за нашим східним кордоном під постійним моніторингом", – додав він.
Речник уряду Пьотр Мюллер додав, що на зустрічі були також лідер правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський та міністр внутрішніх справ і адміністрації.
В Естонії повідомили про посилення заходів безпеки на кордоні з Росією.
Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.
Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.
У Москві запровадили режим контртерористичної операції, Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.
Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час.