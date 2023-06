Естонія відреагувала на події у Росії

В уряді Естонії зазначили, що пильно стежать за ситуацією у Росії і на зв’язку з союзниками, заходи безпеки на кордоні посилено.

Як пише "Європейська правда", про це заявили прем’єрка Естонії Кая Каллас та міністр оборони Ханно Певкур.

Каллас зазначила, що Естонія пильно стежить за розвитком подій і обмінюється ситуацією з союзниками.

"Можу запевнити, що прямої загрози для нашої країни немає. Заходи безпеки на кордоні посилено. Також закликаю наших людей не їхати нікуди на територію Росії", – написала Кая Каллас у своєму Twitter.

Estonia is closely following the development of the situation in Russia and exchanging information with allies. I can assure that there is no direct threat to our country. Border security has been strengthened. I also urge our people not to travel to any part of Russia.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур припустив зі звернення Путіна, що далі ситуація в Росії буде загострюватися.

After Putin’s short address, it seems to be clear, that the situation is serious for Kremlin and there is a high probability of escalation in 🇷🇺. We will keep the eye on developments in 🇷🇺together with our allies. At the moment no changes close to 🇪🇪 borders.