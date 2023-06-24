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Естонія відреагувала на події у Росії

Субота, 24 червня 2023, 12:01

В уряді Естонії зазначили, що пильно стежать за ситуацією у Росії і на зв’язку з союзниками, заходи безпеки на кордоні посилено. 

Як пише "Європейська правда", про це заявили прем’єрка Естонії Кая Каллас та міністр оборони Ханно Певкур. 

Каллас зазначила, що Естонія пильно стежить за розвитком подій і обмінюється ситуацією з союзниками.

"Можу запевнити, що прямої загрози для нашої країни немає. Заходи безпеки на кордоні посилено. Також закликаю наших людей не їхати нікуди на територію Росії", – написала Кая Каллас у своєму Twitter.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур припустив зі звернення Путіна, що далі ситуація в Росії буде загострюватися.

"Після короткого звернення Путіна, здається, вже очевидно, що ситуація для Кремля серйозна і є велика загроза ескалації. Ми будемо стежити за розвитком подій у Росії разом із союзниками. На цей час поруч з кордонами Естонії – без змін", – повідомив він. 

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Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. 

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

У Москві запровадили режим контртерористичної операції, Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

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