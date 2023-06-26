Спроба заколоту «Вагнера» показала крихкість армії РФ і розбіжності у владі – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи спробу збройного заколоту в РФ найманцями "групи Вангера", заявив, що ця ситуація показує розбіжності, які існують в російській владі і крихкість її армії.

Як пише "Європейська правда", про це Макрон сказав в інтерв’ю виданню La Provence.

Він зазначив, що "слідкував за подіями щогодини, підтримуючи зв'язок з основними партнерами Франції".

Французький президент хоче залишатися обережним, "тому що ситуація все ще розвивається. Але вона показує розбіжності, які існують в російській владі, а також крихкість як його армії, так і допоміжних сил, таких як група Вагнера".

"Все це повинно змусити нас бути дуже пильними і повністю виправдовує підтримку, яку ми надаємо українцям у їхньому опорі", – додав Макрон.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгорталось фактичне силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".