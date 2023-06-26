Попытка мятежа "Вагнера" показала хрупкость армии РФ и разногласия во власти - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя попытку вооруженного мятежа в РФ наемниками "группы Вангера", заявил, что эта ситуация показывает разногласия, которые существуют в российской власти и хрупкость ее армии.

Как пишет "Европейская правда", об этом Макрон сказал в интервью изданию La Provence.

Он отметил, что "следил за событиями каждый час, поддерживая связь с основными партнерами Франции".

Французский президент хочет оставаться осторожным, "потому что ситуация все еще развивается. Но она показывает разногласия, которые существуют в российской власти, а также хрупкость как его армии, так и вспомогательных сил, таких как группа Вагнера".

"Все это должно заставить нас быть очень бдительными и полностью оправдывает поддержку, которую мы оказываем украинцам в их сопротивлении", – добавил Макрон.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивалось фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой. Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.

В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".