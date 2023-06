Посли G7 зустрілися з новопризначеними членами ВККС

Посли країн Групи семи зустрілися із нещодавно призначеними членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це посли розповіли у спільному Twitter, пише "Європейська правда".

На зустрічі посли привітали членів комісії з призначенням та висловили підтримку їхній роботі як важливій складовій судової реформи в Україні.

1/2 G7 Ambassadors met the newly appointed members of the High Qualification Commission of Judges to congratulate them on their appointments and underscore our support to their work as an essential part of judicial reform in 🇺🇦. pic.twitter.com/zdOn1WXlzn