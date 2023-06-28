Посли G7 зустрілися з новопризначеними членами ВККС

Посли країн Групи семи зустрілися із нещодавно призначеними членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це посли розповіли у спільному Twitter, пише "Європейська правда".

На зустрічі посли привітали членів комісії з призначенням та висловили підтримку їхній роботі як важливій складовій судової реформи в Україні.

1/2 G7 Ambassadors met the newly appointed members of the High Qualification Commission of Judges to congratulate them on their appointments and underscore our support to their work as an essential part of judicial reform in 🇺🇦. pic.twitter.com/zdOn1WXlzn — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 27, 2023

"Ми наголосили на важливості відновлення прозорого, заснованого на заслугах відбору нових суддів та перевірки чинних суддів. Ми також привітали їхню (членів ВККС) готовність тісно співпрацювати зі щойно сформованою Громадською радою доброчесності", – зазначили посли.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя 1 червня призначила усіх членів нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), що було одним із завдань для України, які вона отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.

В експертній організації Фундація DEJURE, що спеціалізується на відстеженні судової реформи, привітали обрання нової ВККС і назвали подію "однозначною перемогою", але й зауважили, що серед нового складу бракує "агентів змін", зокрема немає жодного представника профільних неурядових організацій.

Крім того, серед членів опинилися двоє суддів, щодо доброчесності яких у громадських експертів залишаються питання.