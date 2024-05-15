До Литви не пустили ще один вагон із літерою "Z", що прямував з РФ

У Литві співробітники LTG Cargo на прикордонному пункті Кена відчепили один з вагонів поїзда, що прибув з Росії, і на якому була намальована літера "Z".

Про це повідомляє LRT з посиланням на литовську залізничну компанію LTG Cargo, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, у понеділок співробітники LTG Cargo помітили вагон зі знаком "Z", що прибув на литовську територію.

З огляду на те, що цей відмітний знак використовується російською армією, вагон був негайно відчеплений.

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Вагони, що не відповідають положенням Адміністративного кодексу Литовської Республіки, заборонено приймати до перевезення територією Литви.

Символ "Z", який вважається пропагандою військової агресії та воєнних злочинів проти людяності, додано до списку символів, яким не відповідає таке маркування, ще 2022 року.

Це вже друга за останні кілька днів спроба провезти вагон із подібним маркуванням через литовську територію. Минулого тижня на прикордонному пункті Кена від вантажного поїзда, що перевозив товари в Калінінградську область Росії, було відчеплено вагон із маркуванням "Z".

У квітні у Чехії поліція проводила розслідування щодо чоловіка, який пройшовся вулицею міста Пардубіце в одязі із символом агресії Росії.