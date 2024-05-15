Прем’єр Грузії вважає, що США "зіпсують собі репутацію" санкціями проти грузинських посадовців

Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе назвав "контпродуктивними" попередження Сполучених Штатів про можливість санкцій проти грузинських посадовців у зв’язку з ухваленням скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".

Як пише "Європейська правда", його слова наводить "Новости-Грузия".

Кобахідзе сказав, що розмови про можливі санкції проти Грузії є "несерйозними і контрпродуктивними", якщо Штати хочуть покращення двосторонніх відносин, та що "репутація США серйозно постраждала" після запровадження у 2023 році санкцій проти чотирьох грузинських суддів.

"Ми не хочемо, щоб репутація США була зіпсована. Наш заклик до США – подумати про партнерство і не вдаватися до контрпродуктивних кроків. Передусім це зашкодить саме їм. Ніякої шкоди нашій політичній команді це не завдасть, наша підтримка тільки зміцниться. Тому ще раз закликаю усіх бути прагматичними", – сказав прем’єр.

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Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу", під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання. Перед тим депутати побилися під час дебатів.

Того ж дня до Грузії приїздив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії. За підсумками візиту він попередив про можливість санкцій проти грузинських посадовців за підрив демократії.

При цьому прем’єр Іраклій Кобахідзе сказав, що питання санкцій нібито не обговорювалося. Засновник "Грузинської мрії", мільярдер Бідзіна Іванішвілі відмовився зустрічатися з представником Держдепу.

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