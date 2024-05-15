МВС Франції повідомило про десятки спроб зірвати естафету олімпійського вогню

У Міністерстві внутрішніх справ Франції розповіли, що запобігли десяткам спроб зірвати естафету олімпійського вогню.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter (X) написав глава французького МВС Жеральд Дарманен.

За його словами, загалом правоохоронці запобігли 32 спробам зірвати естафету.

Міністр поінформував, що в межах заходів із забезпечення безпеки під час церемонії передачі олімпійського вогню було проведено понад 330 тисяч адміністративних розслідувань, що призвело до виявлення майже 1 200 осіб, які становили загрозу.

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"Крім того, було попереджено 32 спроби зірвати естафету та нейтралізовано 20 безпілотників. Ми продовжимо мобілізувати необхідні ресурси для забезпечення безпеки цього популярного заходу", – зазначив Дарманен.

Раніше головне управління внутрішньої безпеки Франції заявило, що стурбоване ймовірністю терористичних атак під час церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Франція вирішила залучити військових із низки партнерських країн до заходів безпеки під час проведення ігор.

Крім того, французькі сили безпеки перевіряють до мільйона осіб перед Олімпійськими іграми, включаючи спортсменів і людей, які живуть поруч з ключовими об'єктами інфраструктури.