Послы G7 встретились с новоназначенными членами ВККС

Послы стран Группы семи встретились с недавно назначенными членами Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом послы рассказали в совместном Twitter, пишет "Европейская правда".

На встрече послы поздравили членов комиссии с назначением и выразили поддержку их работе как важной составляющей судебной реформы в Украине.

1/2 G7 Ambassadors met the newly appointed members of the High Qualification Commission of Judges to congratulate them on their appointments and underscore our support to their work as an essential part of judicial reform in 🇺🇦. pic.twitter.com/zdOn1WXlzn