Послы G7 встретились с новоназначенными членами ВККС

Послы стран Группы семи встретились с недавно назначенными членами Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом послы рассказали в совместном Twitter, пишет "Европейская правда".

На встрече послы поздравили членов комиссии с назначением и выразили поддержку их работе как важной составляющей судебной реформы в Украине.

1/2 G7 Ambassadors met the newly appointed members of the High Qualification Commission of Judges to congratulate them on their appointments and underscore our support to their work as an essential part of judicial reform in 🇺🇦. pic.twitter.com/zdOn1WXlzn — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 27, 2023

"Мы отметили важность восстановления прозрачного, основанного на заслугах отбора новых судей и проверки действующих судей. Мы также приветствовали их (членов ВККС) готовность тесно сотрудничать с только что сформированным Общественным советом добропорядочности", – отметили послы.

Напомним, Высший совет правосудия 1 июня назначил всех членов новой Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), что было одной из задач для Украины, которые она получила вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС.

В экспертной организации Фундация DEJURE, специализирующейся на отслеживании судебной реформы, приветствовали избрание новой ВККС и назвали событие "однозначной победой", но и отметили, что в новом составе не хватает "агентов изменений", в частности нет ни одного представителя профильных неправительственных организаций.

Кроме того, среди членов оказались двое судей, относительно порядочности которых у общественных экспертов остаются вопросы.