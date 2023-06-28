Голова МЗС Сербії шкодує про видачу Мілошевича в Гаазький трибунал

Перший віцепрем'єр та міністр закордонних справ Сербії Івиця Дачич назвав трагедією країни та її народу видачу колишнього лідера Сербії Слободана Мілошевича Гаазькому трибуналу в 2001 році під час свята Відовдан.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив RTV.

За словами Дачича, "можна дискутувати" про Мілошевича та його історичну роль, і у кожного, вважає сербський міністр, "буде свій політичний підхід".

"Я вважаю, що для країни трагічно видати свого колишнього президента міжнародному суду в таке свято, як Відовдан", – зазначив міністр.

Відовдан – сербське національне та релігійне свято, присвячене пам'яті князя Лазаря та сербських воїнів, які загинули під час битви на Косовому полі з османськими військами 15 червня 1389. Свято є важливою складовою сербської національної ідентичності.

Нагадаємо, що Слободана Мілошевича звинуватили у воєнних злочинах та злочинах проти людяності за його роль у війнах у Боснії, Хорватії та Косово у 1990-ті роки. Мілошевич помер у в'язниці у Гаазі 2006 року.

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