Глава МИД Сербии сожалеет о выдаче Милошевича в Гаагский трибунал

Первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич назвал трагедией страны и ее народа выдачу бывшего лидера Сербии Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу в 2001 году во время праздника Видовдан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил RTV.

По его словам, "можно дискутировать" о Милошевиче и его исторической роли, и у каждого, считает сербский министр, "будет свой политический подход".

"Я считаю, что это трагично для страны выдать своего бывшего президента международному суду в такой праздник, как Видовдан", – отметил Дачич.

Видовдан – сербский национальный и религиозный праздник, посвященный памяти князя Лазаря и сербских воинов, погибших во время битвы на Косовом поле с османскими войсками 15 июня 1389 года. Праздник является важной составляющей сербской национальной идентичности.

Напомним, что Слободана Милошевича обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности за его роль в войнах в Боснии, Хорватии и Косово в 1990-е годы. Милошевич умер в тюрьме в Гааге в 2006 году.

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