Кулеба після розмови зі Столтенбергом: Настав час внести ясність щодо членства України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом кроки, спрямовані на "успішне проведення" саміту Альянсу у Вільнюсі.

Про це Кулеба розповів у своєму Twitter у четвер, повідомляє "Європейська правда".

"Під час нашої сьогоднішньої телефонної розмови я подякував Єнсу Столтенбергу за його зусилля, спрямовані на успішне проведення саміту НАТО у Вільнюсі", – зазначив Кулеба.

Він додав, що Україна продовжує активно працювати з усіма союзниками по НАТО, переконуючи їх, що "настав час внести ясність щодо членства України в Альянсі".

During our call today, I commended @JensStoltenberg for his efforts to make the NATO summit in Vilnius a success. Ukraine continues to work actively with all NATO allies to convince them that the time for clarity on Ukraine’s membership in the Alliance has come.