Кулеба после разговора со Столтенбергом: Пришло время внести ясность относительно членства Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом шаги, направленные на "успешное проведение" саммита Альянса в Вильнюсе.

Об этом Кулеба рассказал в своем Twitter в четверг, сообщает "Европейская правда".

"Во время нашего сегодняшнего телефонного разговора я поблагодарил Йенса Столтенберга за его усилия, направленные на успешное проведение саммита НАТО в Вильнюсе", – отметил Кулеба.

Он добавил, что Украина продолжает активно работать со всеми союзниками по НАТО, убеждая их, что "пришло время внести ясность относительно членства Украины в Альянсе".

During our call today, I commended @JensStoltenberg for his efforts to make the NATO summit in Vilnius a success. Ukraine continues to work actively with all NATO allies to convince them that the time for clarity on Ukraine’s membership in the Alliance has come.