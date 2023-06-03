Президент Словакии опасается разворота по поддержке Украины после выборов
Президент Словакии Зузана Чапутова обеспокоена тем, что после предстоящих парламентских выборов внешнеполитическая позиция страны может стать похожей на позицию венгерского премьера Виктора Орбана.
Об этом она сказала в комментарии Politico, пишет "Европейская правда".
Чапутова отметила, что обеспокоена распространением дезинформации в Словакии, а в случае победы популистских партий на предстоящих выборах внешнеполитическая линия страны может стать похожей на ту, которой придерживается премьер Венгрии Виктор Орбан и поддержка Украины ослабнет.
По ее словам, страна проходит очень сложный период. "Я вижу не только поляризованность, но и фрагментированность нашего общества", – отметила Зузана Чапутова.
Сейчас в опросах лидирует популистская партия Smer-SD, возглавляемая бывшим противоречивым премьером Робертом Фицо. Он выступает за прекращение военной поддержки Украины.
Соцопросы свидетельствуют, что в Словакии нарративы российской пропаганды получили значительную поддержку. Так, по последнему опросу GLOBSEC, в Словакии только 40% респондентов считают Россию главным виновником войны в Украине, тогда как в Польше это 85%.
Около половины опрошенных считают США угрозой безопасности для Словакии и 66% – что Штаты "втягивают Словакию в войну с Россией, потому что выигрывают от этого".
Чапутова отметила, что Словакия – под волной российской кампании дезинформации, и "некоторые политические лидеры, включая депутатов, распространяют этот тип прямо в парламентском зале и через медиа".
По ее мнению, российские нарративы успешно получают поддержку в стране из-за ряда факторов – это и "позитивное отношение к общим славянским корням", и специфика восприятия прошлого, и дезинформационные кампании, и возможные недостатки в коммуникации более проевропейских лидеров, и трудности последних лет – пандемия коронавируса, экономические проблемы, рост цен на энергоносители.
Действующая власть, напомним, активно помогала Украине. В частности, Словакия первой передала Украине систему ПВО С-300, а весной 2023 года, почти синхронно с Польшей, передала 13 советских истребителей МиГ-29.
Напомним, бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что словацкие спецслужбы разоблачили попытку России сфальсифицировать предстоящие парламентские выборы в пользу партии Smer-SD.