Посли G7 нагадали про важливість призначення керівника АРМА

Посли країн Групи семи нагадали про важливість призначення нового керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це посли опублікували в офіційному Twitter.

Посли зазначили, що з нетерпінням очікують завершення конкурсу на цю посаду, щоби Агентство отримало порядного і професійного керівника.

G7 Ambassadors look forward to finalisation of the ARMA head competition and appointment of a person of high integrity and professionalism. With new leadership, ARMA will be able to develop further to efficiently execute its mandate including the management of seized 🇷🇺 assets — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 28, 2023

"З новим керівництвом АРМА зможе розвиватися далі, щоб ефективно виконувати свої функції, зокрема управління арештованими російськими активами", – додали посли.

Із серпня ще 2021 року обовʼязки голови АРМА виконує Дмитро Жоравович. Це сталося після того, як його попередник у статусі "в.о." Віталій Сигидин отримав підозру у привласненні 400 тисяч доларів.

Обрання керівника за результатами конкурсу очікували ще у 2022 році.

Про ситуацію з Агентством читайте детальніше у статті "Економічної правди" Місце, куди потрапляють арештовані мільярдні активи росіян

Також у середу посли зустрілися із новими членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів.