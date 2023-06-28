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Посли G7 нагадали про важливість призначення керівника АРМА

Середа, 28 червня 2023, 12:46

Посли країн Групи семи нагадали про важливість призначення нового керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це посли опублікували в офіційному Twitter.

Посли зазначили, що з нетерпінням очікують завершення конкурсу на цю посаду, щоби Агентство отримало порядного і професійного керівника. 

"З новим керівництвом АРМА зможе розвиватися далі, щоб ефективно виконувати свої функції, зокрема управління арештованими російськими активами", – додали посли.

Із серпня ще 2021 року обовʼязки голови АРМА виконує Дмитро Жоравович. Це сталося після того, як його попередник у статусі "в.о." Віталій Сигидин отримав підозру у привласненні 400 тисяч доларів. 

Обрання керівника за результатами конкурсу очікували ще у 2022 році. 

Про ситуацію з Агентством читайте детальніше у статті "Економічної правди" Місце, куди потрапляють арештовані мільярдні активи росіян

Також у середу посли зустрілися із новими членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів

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G7 (група семи)