Посли G7 нагадали про важливість призначення керівника АРМА

Посли країн Групи семи нагадали про важливість призначення нового керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це посли опублікували в офіційному Twitter.

Посли зазначили, що з нетерпінням очікують завершення конкурсу на цю посаду, щоби Агентство отримало порядного і професійного керівника.

G7 Ambassadors look forward to finalisation of the ARMA head competition and appointment of a person of high integrity and professionalism. With new leadership, ARMA will be able to develop further to efficiently execute its mandate including the management of seized 🇷🇺 assets