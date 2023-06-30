Литва просить у Євросоюзу 1,8 млрд євро кредиту
Литва оголосила про намір запросити кредит у розмірі 1,8 млрд євро з Фонду ЄС відновлення і стійкості для інвестицій і пожвавлення економіки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Як зазначила міністерка фінансів країни Гінтаре Скайсте, найважливіші нові інвестиції мають бути спрямовані у дві галузі: мільярд євро на кредити підприємствам і додаткові 700 мільйонів євро на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел.
"Нові заходи не тільки сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності литовського бізнесу, сприяючи інтеграції в глобальні ланцюжки створення вартості зелених технологій, а й зміцнять енергетичну незалежність нашої країни завдяки значним інвестиціям у виробництво зеленої електроенергії", – сказала вона.
Литва має право на отримання близько 3 мільярдів євро кредитів і 2,2 мільярда євро грантів в рамках Фонду відновлення і стійкості ЄС. Раніше країна подала план лише для грантової частини.
Нагадаємо, у травні Сейм Литви схвалив ініціативу уряду про запровадження тимчасового податку солідарності для банків і кредитних установ.
Цей внесок повинні будуть платити всі банки і кредитні установи, а отримані від нього кошти – понад 400 мільйонів євро – будуть спрямовані на потреби оборони, а також транспортну інфраструктуру подвійного призначення.
Очікується, що тимчасовий внесок солідарності принесе понад 400 мільйонів євро протягом двох років.