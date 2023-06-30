Литва просит у Евросоюза 1,8 млрд евро кредита

Литва объявила о намерении запросить кредит в размере 1,8 млрд евро из Фонда ЕС восстановления и устойчивости для инвестиций и оживления экономики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как отметила министр финансов страны Гинтаре Скайсте, важнейшие новые инвестиции должны быть направлены в две отрасли: миллиард евро на кредиты предприятиям и дополнительные 700 миллионов евро на производство электроэнергии из возобновляемых источников.

"Новые меры не только будут способствовать повышению конкурентоспособности литовского бизнеса, способствуя интеграции в глобальные цепочки создания стоимости зеленых технологий, но и укрепят энергетическую независимость нашей страны благодаря значительным инвестициям в производство зеленой электроэнергии", – сказала она.

Литва имеет право на получение около 3 миллиардов евро кредитов и 2,2 миллиарда евро грантов в рамках Фонда восстановления и устойчивости ЕС. Ранее страна подала план только для грантовой части.

Напомним, в мае Сейм Литвы одобрил инициативу правительства о введении временного налога солидарности для банков и кредитных учреждений.

Этот взнос должны будут платить все банки и кредитные учреждения, а полученные от него средства – более 400 миллионов евро – будут направлены на нужды обороны, а также транспортную инфраструктуру двойного назначения.

Ожидается, что временный взнос солидарности принесет более 400 миллионов евро в течение двух лет.