Глава Міноборони Литви у Києві представив план підтримки Збройних сил України

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у п’ятницю, 30 червня, приїхав з візитом в Україну і представив своєму українського колезі Олексію Резнікову довгостроковий план підтримки української армії, а також поінформував про останній пакет допомоги.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда".

"Ми розуміємо, що лише довгострокова військова та фінансова підтримка України принесе стабільність у вільну Європу. Саме тому ми підготували трирічний план підтримки української армії", -сказав Анушаускас.

За його словами, трьома основними цілями є: докласти всіх зусиль для забезпечення безперервного надання військової підтримки українській армії; забезпечити реабілітацію поранених українських бійців; продовжити консультації щодо оборонних реформ, розпочатих ще до війни, щоб наблизити Україну до членства в НАТО.

Міністри оборони Литви і України також обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі і прогрес України в реформуванні системи військової підготовки.

Раніше повідомлялося, що Литва оголосила про рішення купити для України дві пускові установки NASAMS.

Також у пакет допомоги від Литви увійшли 10 бронетранспортерів M113 і боєприпаси.