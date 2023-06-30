Глава Минобороны Литвы в Киеве представил план поддержки Вооруженных сил Украины

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в пятницу, 30 июня, приехал с визитом в Украину и представил своему украинскому коллеге Алексею Резникову долгосрочный план поддержки украинской армии, а также проинформировал о последнем пакете помощи.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

"Мы понимаем, что только долгосрочная военная и финансовая поддержка Украины принесет стабильность в свободную Европу. Именно поэтому мы подготовили трехлетний план поддержки украинской армии", -сказал Анушаускас.

По его словам, тремя основными целями являются: приложить все усилия для обеспечения непрерывного предоставления военной поддержки украинской армии; обеспечить реабилитацию раненых украинских бойцов; продолжить консультации по оборонным реформам, начатых еще до войны, чтобы приблизить Украину к членству в НАТО.

Министры обороны Литвы и Украины также обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе и прогресс Украины в реформировании системы военной подготовки.

Ранее сообщалось, что Литва объявила о решении купить для Украины две пусковые установки NASAMS.

Также в пакет помощи от Литвы вошли 10 бронетранспортеров M113 и боеприпасы.