Король Нідерландів перепросив за історичну роль країни у рабстві

Король Нідерландів Віллем-Александр в суботу вибачився за історичну причетність Нідерландів до рабства і наслідки, які воно має і сьогодні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Король виступав на церемонії, присвяченій 160-й річниці юридичного скасування рабства в Нідерландах, включаючи їхні колишні колонії в Карибському басейні.

"У цей день, коли ми згадуємо голландську історію рабства, я прошу вибачення за цей злочин проти людства", – сказав він. Він сказав, що расизм у голландському суспільстві залишається проблемою, і не всі підтримають його вибачення.

Однак "часи змінилися, і "Кеті Коті"... ланцюги справді розірвані", – сказав він під радісні вигуки та оплески тисяч глядачів біля національного пам'ятника рабству в амстердамському Остерпарку.

"Кеті Коті" – це суринамські слова, що означають "ланцюг розірвано", і саме так називають 1 липня як день пам'яті про рабство і святкування свободи.

Вибачення відбулося на тлі ширшого переосмислення колоніального минулого Нідерландів, включаючи участь як в атлантичній работоргівлі, так і в рабстві в колишніх азійських колоніях.

У 2020 році Віллем-Александр вибачився в Індонезії за "надмірне насильство" під час голландського колоніального правління.

У грудні прем'єр-міністр Марк Рютте визнав, що голландська держава несе відповідальність за атлантичну работоргівлю і наживалася на ній, і вибачився.

Рютте заявив, що уряд не буде виплачувати репарації, як це рекомендувала консультативна група в 2021 році.

У грудні Королівський дім доручив провести незалежне розслідування ролі королівської сім'ї в колоніальній історії, результати якого очікуються в 2025 році.

У квітні король Британії Чарльз III вперше висловив підтримку дослідженню зв'язків британської монархії з рабством після того, як один із документів підтвердив, що його предок був власником акцій работорговельної компанії.