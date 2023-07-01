Король Нидерландов извинился за историческую роль страны в рабстве

Король Нидерландов Виллем-Александр в субботу извинился за историческую причастность Нидерландов к рабству и последствия, которые оно имеет и сегодня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Король выступал на церемонии, посвященной 160-й годовщине юридической отмены рабства в Нидерландах, включая их бывшие колонии в Карибском бассейне.

"В этот день, когда мы вспоминаем голландскую историю рабства, я прошу прощения за это преступление против человечества", – сказал он. Он сказал, что расизм в голландском обществе остается проблемой, и не все поддержат его извинения.

Однако "времена изменились, и "Кэти Коти"... цепи действительно разорваны", – сказал он под радостные возгласы и аплодисменты тысяч зрителей у национального памятника рабству в амстердамском Остерпарке.

"Кети Коти" – это суринамские слова, означающие "цепь разорвана", и именно так называют 1 июля как день памяти о рабстве и празднования свободы.

Извинение произошло на фоне более широкого переосмысления колониального прошлого Нидерландов, включая участие как в атлантической работорговле, так и в рабстве в бывших азиатских колониях.

В 2020 году Виллем-Александр извинился в Индонезии за "чрезмерное насилие" во время голландского колониального правления.

В декабре премьер-министр Марк Рютте признал, что голландское государство несет ответственность за атлантическую работорговлю и наживалось на ней, и извинился.

Рютте заявил, что правительство не будет выплачивать репарации, как это рекомендовала консультативная группа в 2021 году.

В декабре Королевский дом поручил провести независимое расследование роли королевской семьи в колониальной истории, результаты которого ожидаются в 2025 году.

В апреле король Британии Чарльз III впервые выразил поддержку исследованию связей британской монархии с рабством после того, как один из документов подтвердил, что его предок был владельцем акций работорговой компании.