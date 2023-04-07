Чарльз III підтримав дослідження зв'язків британської монархії з рабством

Король Чарльз III вперше висловив підтримку дослідженню зв'язків британської монархії з рабством після того, як один з документів підтвердив володіння його предком акціями работорговельної компанії.

Про це повідомив у четвер речник Букінгемського палацу, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Речник зазначив, що Чарльз ІІІ ставиться до виявленого факту "дуже серйозно". За його словами, вчені отримають доступ до королівської колекції та архівів.

Видання The Guardian оприлюднило документ, який свідчить про те, що заступник губернатора работорговельної Королівської Африканської компанії передав 1000 фунтів акцій цього бізнесу королю Вільгельму III в 1689 році.

Газета повідомила про цей документ в рамках серії статей про королівське багатство і фінанси, а також про зв'язок монархії з рабством.

Чарльз ІІІ зійшов на престол минулого року після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II. Його коронація запланована на 6 травня.

Чарльз і його старший син, принц Вільям, висловлювали жаль з приводу рабства, але не визнавали зв'язок корони з торгівлею людьми.

Король говорив, що він намагається поглибити своє розуміння "тривалого впливу рабства", що сягає корінням углиб Співдружності - міжнародної групи країн, що складається переважно з колишніх британських колоній.

Під час церемонії з нагоди проголошення Барбадосу республікою два роки тому Чарльз згадав про "найтемніші дні нашого минулого і жахливе звірство рабства, яке назавжди заплямувало нашу історію".

Англійські поселенці використовували африканських рабів, щоб перетворити острів на багату цукрову колонію.