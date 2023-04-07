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Чарльз III підтримав дослідження зв'язків британської монархії з рабством

П'ятниця, 7 квітня 2023, 10:58

Король Чарльз III вперше висловив підтримку дослідженню зв'язків британської монархії з рабством після того, як один з документів підтвердив володіння його предком акціями работорговельної компанії.

Про це повідомив у четвер речник Букінгемського палацу, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Речник зазначив, що Чарльз ІІІ ставиться до виявленого факту "дуже серйозно". За його словами, вчені отримають доступ до королівської колекції та архівів.

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Видання The Guardian оприлюднило документ, який свідчить про те, що заступник губернатора работорговельної Королівської Африканської компанії передав 1000 фунтів акцій цього бізнесу королю Вільгельму III в 1689 році.

Газета повідомила про цей документ в рамках серії статей про королівське багатство і фінанси, а також про зв'язок монархії з рабством.

Чарльз ІІІ зійшов на престол минулого року після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II. Його коронація запланована на 6 травня.

Чарльз і його старший син, принц Вільям, висловлювали жаль з приводу рабства, але не визнавали зв'язок корони з торгівлею людьми.

Король говорив, що він намагається поглибити своє розуміння "тривалого впливу рабства", що сягає корінням углиб Співдружності - міжнародної групи країн, що складається переважно з колишніх британських колоній.

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Під час церемонії з нагоди проголошення Барбадосу республікою два роки тому Чарльз згадав про "найтемніші дні нашого минулого і жахливе звірство рабства, яке назавжди заплямувало нашу історію". 

Англійські поселенці використовували африканських рабів, щоб перетворити острів на багату цукрову колонію.

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