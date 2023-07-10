У Нідерландах ідея про те, що колишній прем’єр-міністр Марк Рютте міг би очолити новий уряд після того, як під його керівництвом розпався попередній, не подобається 72% громадян.

Про це свідчать результати нещодавнього опитування, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Після розпаду нідерландського кабінету міністрів телевізійна програма EenVandaag провела в п'ятницю і в суботу опитування, в якому взяли участь близько 18 000 респондентів.

Серед опитаних 85% заявили, що вважали б "неприйнятним", якби чотири партії, що входили до складу минулого уряду, знову сформували коаліцію після майбутніх виборів.

72% опитаних не захотіли знову побачити Рютте на чолі уряду. 83% оцінили роботу попереднього уряду Рютте як погану, і лише 15% сказали, що він працював добре.

Опитування також показало, що 62% висловили задоволення відставкою кабінету Рютте.

Проте майже половина опитаних – 46% – заявили, що вони стурбовані потенційними наслідками для країни від міграційної, житлової та азотної криз, які навряд чи будуть вирішені, поки не буде сформовано новий уряд.

Після відставки свого уряду Рютте у понеділок заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на п'ятий термін і піде з політики після парламентських виборів у листопаді.

Причиною відставки уряду Нідерландів стала незгода окремих партій коаліції з посиленням міграційної політики, що передбачала б можливе розлучення сімей шукачів притулку.

Рютте обіймав посаду прем’єр-міністра Нідерландів з жовтня 2010 року.