В Нидерландах идея о том, что бывший премьер-министр Марк Рютте мог бы возглавить новое правительство после того, как под его руководством распалось предыдущее, не нравится 72% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

После распада нидерландского кабинета министров телевизионная программа EenVandaag провела в пятницу и в субботу опрос, в котором приняли участие около 18 000 респондентов.

Среди опрошенных 85% заявили, что сочли бы "неприемлемым", если бы четыре партии, входившие в состав прошлого правительства, снова сформировали коалицию после предстоящих выборов.

72% опрошенных не захотели бы снова увидеть Рютте во главе правительства. 83% оценили работу предыдущего правительства Рютте как плохую, и только 15% сказали, что оно работало хорошо.

Опрос также показал, что 62% выразили удовлетворение отставкой кабинета Рютте.

Однако почти половина опрошенных – 46% – заявили, что они обеспокоены потенциальными последствиями для страны от миграционного, жилищного и азотного кризисов, которые вряд ли будут решены, пока не будет сформировано новое правительство.

После отставки своего правительства Рютте в понедельник заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пятый срок и уйдет из политики после парламентских выборов в ноябре.

Причиной отставки правительства Нидерландов стало несогласие отдельных партий коалиции с ужесточением миграционной политики, которая предусматривала бы возможное разлучение семей искателей убежища.

Рютте занимал должность премьер-министра Нидерландов с октября 2010 года.