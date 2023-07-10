Торік рекордна спека вбила 61 тисячу людей в Європі – дослідження

Понад 61 тисяча людей загинула через спеку під час рекордно спекотного для Європи літа минулого року.

Про це свідчить дослідження науковців з Барселонського інституту глобального здоров'я та Французького науково-дослідного інституту охорони здоров'я INSERM, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

У 2022 році Європа пережила найспекотніше літо за всю історію спостережень: країни постраждали від нестерпної спеки, посухи, що знищила врожай, і спустошливих лісових пожеж.

Статистичне агентство Європейського Союзу Євростат повідомило про незвично високе число надмірних смертей влітку. Але раніше кількість смертей, безпосередньо пов'язаних зі спекою, не піддавалася кількісній оцінці.

Група дослідників проаналізувала дані про температуру і смертність з 2015 по 2022 рік для 823 регіонів у 35 європейських країнах, які охоплюють загалом 543 мільйони людей.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Nature Medicine, 61 672 смерті були пов'язані зі спекою в період з 30 травня по 4 вересня минулого року. Особливо інтенсивна хвиля спеки 18 по 24 липня спричинила понад 11 600 смертей, зазначається там.

"Це дуже велика кількість смертей… Ми знали про вплив спеки на смертність після 2003 року, але завдяки цьому аналізу ми бачимо, що для захисту населення потрібно ще багато чого зробити", – сказав Хічам Ачебак, науковий співробітник INSERM і співавтор дослідження.

У 2003 році під час однієї з найсильніших хвиль спеки в історії Європи було зафіксовано понад 70 тисяч надмірних смертей.

Згідно з дослідженням, більшість померлих були людьми, старшими за 80 років. Бизько 63% померлих через спеку були жінками.

Попередні дослідження показали, що Європа нагрівається вдвічі швидше, ніж у середньому інші регіони світу.

Французький Інститут статистики зафіксував суттєве зростання кількості смертей у липні 2022 року.