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У Франції помітили надлишкову смертність у липні: пов’язують з екстремальною спекою

Субота, 3 вересня 2022, 11:50

Французький Інститут статистики зафіксував суттєве зростання кількості смертей у липні 2022 року, що може бути пов’язано з екстремальною спекою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

В липні у Франції в середньому помирали 1750 осіб за день, тоді як у червні -  в середньому 1610. Максимум за день зафіксували 19 липня - 2098 смертей. Для порівняння, у липні 2021 року максимальна кількість смертей складала 1777. Показник 2022 року також на 13% більший, ніж липня 2019, а в окремих регіонах - переважно на півдні - ця різниця складає 17-19%. Різниця між середніми показниками у червні 2019 і 2022 року складає лише 4%. 

Для порівняння взяли й сумнозісне літо 2003 року, коли країна теж потерпала від жахливої спеки і з нею пов’язували смерті багатьох літніх людей. Того літа загалом померли 133 069 осіб, за літо 2022 року - 138 522. 

Науковці обережні з висновками про те, чи є ця різниця свідченням, що спека 2022 року переносилася важче, чи більша смертність в липні 2022 року спричинена поєднанням цього фактору та чергової хвилі епідемії коронавірусу. Питання планують дослідити детальніше. 

Нагадаємо, у найспекотніші дні літа 2022 року температура повітря у Франції місцями перевищувала 40°C. Суха спекотна погода спровокувала масштабні лісові пожежі, окремі з них гасили тижнями. 

Цьогорічна посуха у Європі може стати найгіршою за останні 500 років.

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Франція

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