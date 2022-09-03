У Франції помітили надлишкову смертність у липні: пов’язують з екстремальною спекою

Французький Інститут статистики зафіксував суттєве зростання кількості смертей у липні 2022 року, що може бути пов’язано з екстремальною спекою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

В липні у Франції в середньому помирали 1750 осіб за день, тоді як у червні - в середньому 1610. Максимум за день зафіксували 19 липня - 2098 смертей. Для порівняння, у липні 2021 року максимальна кількість смертей складала 1777. Показник 2022 року також на 13% більший, ніж липня 2019, а в окремих регіонах - переважно на півдні - ця різниця складає 17-19%. Різниця між середніми показниками у червні 2019 і 2022 року складає лише 4%.

Для порівняння взяли й сумнозісне літо 2003 року, коли країна теж потерпала від жахливої спеки і з нею пов’язували смерті багатьох літніх людей. Того літа загалом померли 133 069 осіб, за літо 2022 року - 138 522.

Науковці обережні з висновками про те, чи є ця різниця свідченням, що спека 2022 року переносилася важче, чи більша смертність в липні 2022 року спричинена поєднанням цього фактору та чергової хвилі епідемії коронавірусу. Питання планують дослідити детальніше.

Нагадаємо, у найспекотніші дні літа 2022 року температура повітря у Франції місцями перевищувала 40°C. Суха спекотна погода спровокувала масштабні лісові пожежі, окремі з них гасили тижнями.

Цьогорічна посуха у Європі може стати найгіршою за останні 500 років.