Более 61 тысячи человек погибли из-за жары во время рекордно жаркого для Европы лета прошлого года.

Об этом свидетельствует исследование ученых из Барселонского института глобального здоровья и Французского научно-исследовательского института здравоохранения INSERM, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

В 2022 году Европа пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений: страны пострадали от невыносимой жары, засухи, уничтожившей урожай, и опустошительных лесных пожаров.

Статистическое агентство Европейского Союза Евростат сообщило о необычно высоком числе чрезмерных смертей летом. Но ранее количество смертей, непосредственно связанных с жарой, не поддавалось количественной оценке.

Группа исследователей проанализировала данные о температуре и смертности с 2015 по 2022 год для 823 регионов в 35 европейских странах, которые охватывают в общей сложности 543 миллиона человек.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Medicine, 61 672 смерти были связаны с жарой в период с 30 мая по 4 сентября прошлого года. Особенно интенсивная волна жары 18 по 24 июля вызвала более 11 600 смертей, отмечается там.

"Это очень большое количество смертей... Мы знали о влиянии жары на смертность после 2003 года, но благодаря этому анализу мы видим, что для защиты населения нужно еще многое сделать", – сказал Хичам Ачебак, научный сотрудник INSERM и соавтор исследования.

В 2003 году во время одной из самых сильных волн жары в истории Европы было зафиксировано более 70 тысяч чрезмерных смертей.

Согласно исследованию, большинство умерших были людьми старше 80 лет. Около 63% умерших из-за жары были женщинами.

Предыдущие исследования показали, что Европа нагревается вдвое быстрее, чем в среднем другие регионы мира.

Французский Институт статистики зафиксировал существенный рост количества смертей в июле 2022 года.