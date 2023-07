Президент Євроради зустрівся з Ердоганом для покращення відносин

Голова Європейської Ради Шарль Мішель провів зустріч на саміті НАТО у Вільнюсі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом після того, як Анкара зняла вето на вступ Швеції в НАТО, а Стокгольм пообіцяв їй допомогу у зближенні з ЄС.



Про переговори з турецьким очільником, як пише "Європейська правда", повідомив у Twitter Шарль Мішель, назвавши цю зустріч "гарною".

"Обговорили майбутні можливості для повернення співпраці між ЄС і Туреччиною на перший план та пожвавлення наших відносин", – зазначив голова Євроради.

Commended President @RTErdogan on the central role Türkiye played in brokering and ensuring the Black Sea Grain Initiative.



We also discussed Sweden's accession to @NATO, also in view of improved 🇪🇺-🇹🇷 relations. pic.twitter.com/4o1ZiONDML