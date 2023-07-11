Президент Євроради зустрівся з Ердоганом для покращення відносин

Голова Європейської Ради Шарль Мішель провів зустріч на саміті НАТО у Вільнюсі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом після того, як Анкара зняла вето на вступ Швеції в НАТО, а Стокгольм пообіцяв їй допомогу у зближенні з ЄС.



Про переговори з турецьким очільником, як пише "Європейська правда", повідомив у Twitter Шарль Мішель, назвавши цю зустріч "гарною".

"Обговорили майбутні можливості для повернення співпраці між ЄС і Туреччиною на перший план та пожвавлення наших відносин", – зазначив голова Євроради.

Commended President @RTErdogan on the central role Türkiye played in brokering and ensuring the Black Sea Grain Initiative.



We also discussed Sweden's accession to @NATO, also in view of improved 🇪🇺-🇹🇷 relations. pic.twitter.com/4o1ZiONDML — Charles Michel (@CharlesMichel) July 10, 2023

За словами Мішеля, Європейська Рада запросила Високого представника Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля та Єврокомісію представити звіт для "подальшої стратегії та перспектив".

"Високо оцінив центральну роль, яку відіграла Туреччина в посередництві та забезпеченні Чорноморської зернової ініціативи. Ми також обговорили приєднання Швеції до НАТО, також у контексті покращення відносин між ЄС і Туреччиною", – резюмував Мішель.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція як член ЄС, погодилась активно підтримувати зусилля Туреччини з відродження процесу вступу до ЄС й допомогти з модернізацією митного союзу Туреччини та ЄС та візовою лібералізацією.

Перед тим генеральний секретар НАТО заявив, що Туреччина погодилась схвалити вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу "якнайшвидше". Таким чином, Швеція має незабаром стати 32-им членом НАТО.

Нагадаємо, в понеділок Ердоган заявив, що підтримає членство Швеції в НАТО, якщо Європейський Союз відкриє двері для його країни.

Туреччина має найдовший переговорний процес щодо вступу в ЄС, що починається ще з 1964 року. З 2016 року переговори про вступ зупинилися.