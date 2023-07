Президент Евросовета встретился с Эрдоганом для улучшения отношений

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель провел встречу на саммите НАТО в Вильнюсе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, после того, как Анкара сняла вето на вступление Швеции в НАТО, а Стокгольм пообещал ей помощь в сближении с ЕС.

О переговорах с турецким главой, как пишет "Европейская правда", сообщил в Twitter Шарль Мишель, назвав эту встречу "хорошей".

"Обсудили будущие возможности для возвращения сотрудничества между ЕС и Турцией на первый план и оживления наших отношений", – отметил председатель Евросовета.

Commended President @RTErdogan on the central role Türkiye played in brokering and ensuring the Black Sea Grain Initiative.



We also discussed Sweden's accession to @NATO, also in view of improved 🇪🇺-🇹🇷 relations. pic.twitter.com/4o1ZiONDML