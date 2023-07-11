Президент Евросовета встретился с Эрдоганом для улучшения отношений

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель провел встречу на саммите НАТО в Вильнюсе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, после того, как Анкара сняла вето на вступление Швеции в НАТО, а Стокгольм пообещал ей помощь в сближении с ЕС.

О переговорах с турецким главой, как пишет "Европейская правда", сообщил в Twitter Шарль Мишель, назвав эту встречу "хорошей".

"Обсудили будущие возможности для возвращения сотрудничества между ЕС и Турцией на первый план и оживления наших отношений", – отметил председатель Евросовета.

Commended President @RTErdogan on the central role Türkiye played in brokering and ensuring the Black Sea Grain Initiative.



We also discussed Sweden's accession to @NATO, also in view of improved 🇪🇺-🇹🇷 relations. pic.twitter.com/4o1ZiONDML — Charles Michel (@CharlesMichel) July 10, 2023

По словам Мишеля, Европейский Совет пригласил Высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и Еврокомиссию представить отчет для "дальнейшей стратегии и перспектив".

"Высоко оценил центральную роль, которую сыграла Турция в посредничестве и обеспечении Черноморской зерновой инициативы. Мы также обсудили присоединение Швеции к НАТО, также в контексте улучшения отношений между ЕС и Турцией", – резюмировал Мишель.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция как член ЕС, согласилась активно поддерживать усилия Турции по возрождению процесса вступления в ЕС и помочь в модернизации таможенного союза Турции и ЕС и визовой либерализации.

Перед тем генеральный секретарь НАТО заявил, что Турция согласилась одобрить вступление Швеции в Североатлантический Альянс "как можно быстрее". Таким образом, Швеция должна вскоре стать 32-м членом НАТО.

Напомним, в понедельник Эрдоган заявил, что поддержит членство Швеции в НАТО, если Европейский Союз откроет двери для его страны.

Турция имеет самый длинный переговорный процесс по вступлению в ЕС, начинающийся еще с 1964 года. С 2016 года переговоры о вступлении остановились.